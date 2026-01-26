В Богородском округе начались отделочные работы в центре образования № 26

В деревне Большое Буньково Богородского округа продолжается капитальный ремонт центра образования № 26: подрядчик завершил демонтаж и приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт центра образования № 26 на улице Ленинской, 182, в деревне Большое Буньково ведется в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Молодежь и дети».

В учебном корпусе 1970 года постройки планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входную группу, полностью заменить окна и двери, выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию. Также предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций, включая трубы, электропроводку и датчики пожарного оповещения.

В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы установят новую мебель и оборудование. Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.