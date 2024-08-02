В больнице Балашихи отремонтируют помещения площадью почти 1000 кв м

В Балашихинской больнице до конца года комплексно отремонтируют помещения площадью почти 1000 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Речь идет об операционном блоке, пищеблоке, отделении анестезиологии и реанимации филиала № 2, расположенного по адресу: шоссе Энтузиастов, 41. Ремонтные работы начались в июне, их проводят в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Сейчас в помещениях ведется демонтаж. В установленные контрактом сроки здесь проведут все необходимые работы, частично заменят оборудование.

«На время ремонта, а это почти пять месяцев, в филиале приостановлена работа 145 коек в отделениях хирургии, детской хирургии, гинекологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии. В этих условиях для нас было важно сохранить персонал и организовать работу больницы так, чтобы пациенты по-прежнему получали всю необходимую медицинскую помощь. Для этого часть коечного фонда была временно перераспределена между тремя стационарами», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Алексей Шебашев.

В настоящее время медработники отделений, в которых временно закрыли койки, оказывают медицинскую помощь населению в поликлиниках и в филиале № 3 по адресу: Носовихинское шоссе, 12А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.