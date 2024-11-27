В Балашихе определили подрядчика капремонта детсада

сегодня в 14:19

Определен подрядчик, который проведет капитальный ремонт дошкольного отделения «Гимназии № 1» в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На улице Советская, дом № 34 в микрорайоне Железнодорожный проведут капитальный ремонт дошкольного отделения «Гимназии № 1». Контракт на проведение работ заключен с ООО «Сириус», — говорится в сообщении.

В ходе капремонта строители обновят фасад и кровлю здания, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, заменят мебель.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

Завершить все работы планируется к началу нового учебного года в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.