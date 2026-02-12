В Балашихе начался монтаж фасадов многопрофильной клиники в Ольгино

В Балашихе строители приступили к монтажу фасадных кассет на главном корпусе многопрофильной клиники в микрорайоне Ольгино, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство многопрофильной клиники в микрорайоне Ольгино Балашихи ведется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На объекте завершен монтаж оконных блоков, продолжаются внутренние отделочные работы.

В новом медицинском центре будет 1123 койки и более 3 тысяч специалистов по 26 профилям. В составе больницы откроется консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. В учреждении установят современное оборудование: КТ, МРТ, маммограф, ангиограф, рентген-аппараты и УЗИ экспертного класса.

Для удобства пациентов организуют понятную навигацию, разделят потоки посетителей, создадут комфортные зоны ожидания и парковки. Завершить строительство клиники планируется к концу 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.