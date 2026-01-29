В Балашихе начался капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12

В здании детского сада по адресу микрорайон Павлино, дом 20, подрядчик приступил к демонтажу внутренних конструкций и кровли. Общая площадь объекта составляет 3 360,2 кв. метра.

В ходе капитального ремонта полностью обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование, оконные и дверные блоки. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В дошкольном отделении установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая пищеблок, который приведут в соответствие с актуальными санитарными требованиями. После завершения работ здание оснастят новой мебелью и необходимым оборудованием для комфортного пребывания детей.

Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.