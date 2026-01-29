В Балашихе начались отделочные работы при капремонте детсада при гимназии № 9

В Балашихе на улице Адмирала Кузнецова, 10, стартовали отделочные работы в ходе капитального ремонта дошкольного отделения № 5 Гимназии № 9. Работы выполняются по региональной программе и завершатся к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Купавна Балашихи продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения № 5 Гимназии № 9. Строители завершили половину демонтажных работ и приступили к общестроительным и отделочным работам.

Ремонт проводится за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». В здании площадью 1 247,5 квадратных метров обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок.

Также будет обновлен фасад и благоустроена прилегающая территория. Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.