В 2025 году из аварийного жилья переселили более 200 жителей Егорьевска

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году планируется расселить столько же. Глава региона отметил, что в Подмосковье полностью завершили первый этап программы — расселено все жилье, признанное аварийным до 2017 года. Сейчас идет работа над расселением домов, которые признали аварийными до апреля 2025 года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В частности, в программу переселения в Егорьевске включен 31 многоквартирный жилой дом. Все они признаны аварийными и подлежащими сносу.

Председатель Совета депутатов округа, замсекретаря местного отделения «Единой России» Михаил Лавров напомнил, что переселение из аварийного фонда осуществляется тремя способами: это предоставление выкупной стоимости, выдача субсидии на покупку жилых помещений, предоставление квартиры.

«В Егорьевске в 2025 году из аварийного фонда переселен 221 человек. Общая площадь 92 расселенных помещений составляет более 3,6 тысяч квадратных метров», — рассказал Михаил Лавров

Для переселения жильцов аварийных домов в 2025 году муниципалитет закупил 45 квартир. Ключи от новых квартир, построенных по современным стандартам, семьи получили в декабре прошлого года. Сейчас они готовятся к переезду и завершают косметические работы.

Одним из получателей нового жилья стала семья Александра Плеханова. Вместе с близкими он стал обладателем трехкомнатной квартиры на улице Энгельса площадью около 66 квадратных метров.

«Готовимся переехать в самое ближайшее время. Небольшой ремонт сделали своими руками: уложили напольное покрытие, поклеили обои, а также для новоселья приобрели новую бытовую технику. В старой квартире сейчас очень холодно, здесь же установлен индивидуальный газовый котел и можно с комфортом регулировать температуру в помещении», — рассказал Александр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что расселение аварийного жилья — одна из ключевых задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает почти 400 положений и синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов, обозначенных Президентом.

Народная программа партии формировалась на основе наказов граждан по различным направлениям: от экономики до социальной политики и цифровых сервисов. На реализацию ее мероприятий ежегодно выделяется финансирование из федерального и регионального бюджетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.