Утверждено охранное обязательство объекта культурного наследия в Ногинске
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Дома для рабочих, нач. XX в.», расположенного по адресу: Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, ул. 8 Марта, д. 10, передает пресс-служба ведомства.
Комплекс рабочих казарм, состоящий из 3-х домов, был построен в 1907-1908 гг. Дом № 10 – кирпичный, четырехэтажный, с подвалом, Т-образной формы в плане. По продольной оси основного объема проходит широкий коридор, по сторонам которого расположены прямоугольные жилые комнаты. В северном и южном концах коридор связан арочными проемами с боковыми лестницами. Центральную часть здания занимают просторные помещения общей кухни; в торце западного центрального ризалита помещались «граманжи» (места для хранения). В подвале находились кладовые, прачечные, бани, сушилки, под «граманжами» в подвалах были предусмотрены места для хранения топлива – торфа. Дом изначально был оборудован системой вентиляции. Фасадное убранство и элементы интерьера выполнены в формах развитого модерна.
Охранным обязательством устанавливаются обязательные требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав необходимых работ по его сохранению.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.