Утверждено охранное обязательство объекта культурного наследия в Ногинске

Комплекс рабочих казарм, состоящий из 3-х домов, был построен в 1907-1908 гг. Дом № 10 – кирпичный, четырехэтажный, с подвалом, Т-образной формы в плане. По продольной оси основного объема проходит широкий коридор, по сторонам которого расположены прямоугольные жилые комнаты. В северном и южном концах коридор связан арочными проемами с боковыми лестницами. Центральную часть здания занимают просторные помещения общей кухни; в торце западного центрального ризалита помещались «граманжи» (места для хранения). В подвале находились кладовые, прачечные, бани, сушилки, под «граманжами» в подвалах были предусмотрены места для хранения топлива – торфа. Дом изначально был оборудован системой вентиляции. Фасадное убранство и элементы интерьера выполнены в формах развитого модерна.

Охранным обязательством устанавливаются обязательные требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав необходимых работ по его сохранению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.