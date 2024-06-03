Центр грудного вскармливания открылся в Видном

В Видновском перинатальном центре начал работу центр грудного вскармливания. Здесь, кроме врачей и медицинских сестер, работают специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Случается, что новоиспеченная мама не всегда готова к активной лактации, кормлению грудью и часто у нее возникает много вопросов. Чтобы вскармливание было оптимальным для ребенка и комфортным для женщины, важно ей помочь. В центре работают опытные специалисты для поддержки и консультирования», — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова.

Кроме того, в Видновском перинатальном центре работает банк грудного молока. Специалисты отмечают, что грудное молоко защищает здоровье малышей и помогает в формировании иммунитета. Поэтому важно, чтобы дети, находящиеся в реанимации, также получали питание в круглосуточном режиме. Именно для этого необходим банк грудного молока, где оно может храниться длительное время.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Сейчас проходит неделя сохранения здоровья детей. На данный момент нацпроект «Демография» является одним из приоритетных. Он направлен не только на повышение качества жизни, но и поддержку семей с детьми и планирующих беременность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.