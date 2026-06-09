Сын Децла нашел покупателя на легендарную 7-комнатную квартиру в центре Москвы
Сын покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) нашел покупателя на семикомнатную квартиру рэпера в центре Москвы за 90 млн рублей. Жилье занимает весь пятый этаж хрущевки, сообщает Mash.
Легендарная квартира находится на улице Казакова. Изначально ее планировали выставить на продажу этим летом, но пока предлагают лишь по закрытым каналам. При этом внутри семьи единства нет: мать Антония против сделки, а сын настаивает на продаже.
На продажу наследство выставили из-за проблем с деньгами. Ранее расходы покрывала бабушка Антония, однако теперь такой поддержки нет. Музыкальная деятельность сына Децла не приносит достаточного дохода, содержать квартиру стало сложно. Семья планирует продать недвижимость и разъехаться, выбрав более бюджетные варианты.
Квартира считается знаковым местом для друзей и поклонников Кирилла Толмацкого. Именно здесь Децл работал над своими проектами, а в гостях у него регулярно собирались музыканты, художники и другие представители творческой тусовки. Внутри до сих пор сохранились мебель, предметы интерьера и дизайнерские решения времен рэпера.
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