Сын Децла нашел покупателя на легендарную 7-комнатную квартиру в центре Москвы

Сын покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) нашел покупателя на семикомнатную квартиру рэпера в центре Москвы за 90 млн рублей. Жилье занимает весь пятый этаж хрущевки, сообщает Mash .

Легендарная квартира находится на улице Казакова. Изначально ее планировали выставить на продажу этим летом, но пока предлагают лишь по закрытым каналам. При этом внутри семьи единства нет: мать Антония против сделки, а сын настаивает на продаже.

На продажу наследство выставили из-за проблем с деньгами. Ранее расходы покрывала бабушка Антония, однако теперь такой поддержки нет. Музыкальная деятельность сына Децла не приносит достаточного дохода, содержать квартиру стало сложно. Семья планирует продать недвижимость и разъехаться, выбрав более бюджетные варианты.

Квартира считается знаковым местом для друзей и поклонников Кирилла Толмацкого. Именно здесь Децл работал над своими проектами, а в гостях у него регулярно собирались музыканты, художники и другие представители творческой тусовки. Внутри до сих пор сохранились мебель, предметы интерьера и дизайнерские решения времен рэпера.

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