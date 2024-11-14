Свыше 47 тыс жителей расселят из аварийного жилья в Подмосковье до конца 2027 года

В рамках часа правительства на 97-м заседании Мособлдумы депутаты заслушали доклад первого замминистра строительного комплекса Московской области. Константин Лапин рассказал о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Основной вызов, который сейчас стоит перед нами — это выполнение поручения Губернатора о расселении всего аварийного жилого фонда в Московской области до конца 2027 года — это порядка 800 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживает свыше 47 тыс. граждан», — рассказал Лапин.

Он отметил, что за последние два года темпы переселения значительно выросли. Если в 2022 году в год переселяли 60 тыс. кв. метров, то в этом году перешагнули планку в 100 тыс. кв. метров и до конца года этот показатель планируют еще увеличить.

В этом году уже построены дома для расселения 1 318 семей в городских округах:

Солнечногорск;

Богородский;

Пушкинский;

Сергиево-Посадский;

Дмитровский;

Можайский;

Подольск;

Орехово-Зуевский;

Клин.

«На этом программа в этом году не заканчивается. Мы ведем строительство домов для переселения ещё более 3 тысяч человек и планируем начать передачу ключей уже в конце года. Это строительство семи домов в трех городских округах: Дмитровский, Шатура и Красногорск. Сюда переедут 885 семей. У нас, к сожалению, не всё идёт гладко. Где-то требуется замена земельных участков. По домам в Шатуре и Сергиевом Посаде мы планировали завершить работы в этом году, но подрядчик сорвал сроки и мы приняли все меры, чтобы сдать дома до конца 1 квартала 2025 года и уже весной начать переселять граждан, чтобы ещё 300 семей поехали в новые квартиры», — рассказал Константин Лапин.

Что с выдачей сертификатов

Рассказал Лапин и о мерах поддержки переселенцев. Подробнее остановился на предоставлении сертификатов.

«С 1 января 2024 года мы ввели такую меру поддержки, как предоставление сертификата собственникам аварийных помещений на покупку нового жилья. За 1 кв. метр аварийного жилья мы платим 130 тысяч рублей. Минимальный платеж за 33 кв. метров, что особо актуально для малогабаритных квартир. Жители могут не только получить равнозначное помещение, но и даже в какой-то мере улучшить свои жилищные условия. Сертификат можно реализовать на территории Московской области, будь это квартира или строительство жилого дома, взнос по ипотеке. То есть граждане сами выбирают, какое жилье приобрести и как реализовать сертификат», — рассказал Лапин.

За 10 месяцев этого года 2 700 человек уже согласились на данную меру поддержки. Благодаря этому удалось расселить около 50 тыс. кв. метров аварийного фонда. В тройке лидеров по выдаче сертификатов — городские округа Шатура, Щелково и Сергиево-Посадский.

Закинициатива

«Когда мы начали программу выдачи сертификатов, к нам приходили люди, которые не являлись собственниками жилых помещений, а проживают в аварийном фонде именно по соцнайму. Они тоже не против пользоваться данной мерой поддержки, получить денежную выплату и уехать из аварийного фонда», — рассказал Лапин.

Так, совместно с профильным комитетом Мособлдумы, подготовлен законопроект о внесении изменений в Жилищный Кодекс, который предусматривает возможность выдачи сертификатов гражданам, которые проживают по договору социального найма.

«Мы считаем, что это будет востребовано, так как из общего количества граждан, проживающих в аварийном фонде, 35% проживают как раз по договорам социального найма. В настоящее время законопроект был направлен в Минстрой РФ и сейчас ждем заключение Минфина и Минэкономразвития», — отметил Лапин.

Для граждан, проживающих в аварийном жилье по соцнайму, которые не выберут сертификат, планируется строительство более 30 домов в 22 городских округах.

«Задача большая, за 2025 год мы уже должны начать строительство, участки подобраны и завершить переселение граждан необходимо в 2027 году», — подытожил Константин Лапин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.