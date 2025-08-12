Свыше 220 семей переселят из аварийного жилья в Солнечногорске в этом году

В городском округе Солнечногорск жильцов 223 квартир переселят из аварийных домов в 2025 году. Так, в новостройку в дачном поселке Поварово, мкр. Локомотивный переедет 96 семей. Дом получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию. Готовность жилья проверил глава муниципалитета Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он отметил, что все квартиры будут предоставлять с чистовым ремонтом, и в скором времени людям начнут вручать ключи.

«Поварово — один из главных пунктов по расселению, сюда переедет почти половина всех переселенцев округа. Уже на этой неделе первый дом получит ввод в эксплуатацию. С жителями работаем адресно — почти каждая семья знает, куда именно переедет», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также Константин Михальков напомнил, что в дачном поселке Поварово на улице Школьной возводят 17-этажный многоквартирный дом. В нем 105 жилых помещений будут предназначены для переселенцев из домов 11, 12 и 13 микрорайона № 2. Застройщиком выступает ООО «СЗ Стройиндустрия».

Ранее в Подмосковье расширили программу выдачи жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья. Теперь в ней могут принять участие не только собственники жилплощади, но и проживающие по договору социального найма. Жилищный сертификат позволят приобрести квартиру в Московской области.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.