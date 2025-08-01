Стройготовность школы № 1 в Наро-Фоминске достигла более 75%

Вместе с родительским контролем и педагогами школы глава округа Роман Шамнэ оценил своевременность и качество ремонта. Строители уже закончили кровельные работы и взялись за фасад здания. Завершают отделку помещений. Установлена сантехника, которая очень понравилась родителям, а в некоторых классах уже подключены светильники. Всего на объекте 48 строителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновлены ключевые инженерные системы — отопление, вентиляция, канализация. Особое внимание — подключению горячей воды. Ранее школа не была обеспечена централизованным ГВС, но по поручению главы округа проект скорректировали: уже идет перекладка теплотрассы.

«Родители и педагоги, осмотрели классы, столовую, санузлы, остались очень довольны. Ремонт идет в графике, но дал указание ускорить работы, особенно по прокладке горячего водоснабжения. Ведь к 1 сентября важно успеть благоустроить территорию. Следим за сроками и качеством — здесь компромиссов быть не может», — отметил Роман Шамнэ.

На следующей неделе около школы уложат асфальт и установят современную спортплощадку. Ремонт идет по Президентской программе капитального обновления. В неё также входят Алабинская, Софьинская и Васильчиновская школы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.