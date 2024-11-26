Стройготовность образовательного центра в ЖК «Тетрис» Красногорска составляет 85%

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В жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске возводят образовательный центр с блоком начальных классов на 160 учащихся и с дошкольным отделением на 260 маленьких воспитанников. Объект готов на 85%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данном этапе в здании завершена прокладка наружных инженерных коммуникаций: проведены водопровод, ливневая и бытовая канализации, тепловые и электрические сети. Фасад выполнен на 65%. Завершается монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения и сетей связи внутри здания. В помещениях установлены окна, смонтированы лифты. Активно ведется внутренняя отделка, на втором и третьем этажах устанавливаются двери.

Прилегающую территорию благоустраивают, организуют участки для подвижных игр и спортивные площадки, которые будут оснащены современными тренажерами и игровыми модулями. Для учеников начальных классов оборудуют 8 площадок для подвижных игр и 2 спортивно-развивающие.

В игровой зоне дошкольного отделения оборудуют 11 площадок для детей разных возрастов, 2 физкультурные площадки и 2 площадки для изучения правил дорожного движения и метеонаблюдений.

В целом на территории образовательного центра появится 87 наименований различных тематических объектов. Практически все игровые модули, карусели, качели и песочницы уже установлены.

Строители также приступили к укладке безопасных покрытий и беговых дорожек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.