Стройготовность детского сада в Балашихе достигла 40%

Четвертый по счету детский сад строят для самых маленьких жителей ЖК «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха. Строительная готовность объекта сегодня — 43%, фиксируют инспекторы Главгосстройнадзора. Строители ведут устройство несущих конструкций трехэтажного корпуса. Работы на площадке стартовали в феврале 2024 года, финал строительства — летом 2026 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Детский сад № 4 рассчитан на 205 дошкольников в возрасте от полутора до семи лет. Для воспитанников оборудуют комфортные групповые с раздевалками, буфетными, спальнями, игровыми зонами и туалетными комнатами. Предусмотрено открытие спортивного и музыкального зала, дополнительно откроют кабинет логопеда и психолога.

Дошкольное образовательное учреждение станет четвертым на территории ЖК, ранее под надзором Главгосстройнадзора здесь построили школу и три детсада, а также возвели 24 многоквартирных дома. Всего по генплану в жилом комплексе предусмотрено 27 корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.