Строительство общественно-делового центра принесет Москве 950 новых рабочих мест

На заседании президиума столичного правительства было принято решение о строительстве общественно-делового центра в Коммунарке, который обеспечит городу более 950 рабочих мест, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Одобрили план строительства общественно-делового центра. Инвесторы возведут его рядом с метро „Ольховая“ в Коммунарке», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что после реализации проекта город получит свыше 950 новых рабочих мест.

«Программа МПТ обеспечивает сбалансированное развитие города через создание полноценной инфраструктуры для работы за пределами сложившихся деловых районов. Во многом благодаря реализации этой программы развиваются и новые форматы коммерческой недвижимости, в частности light industrial. Это современные объекты, которые специально создаются для размещения малых и средних легких производств», — отметил управляющий партнер Parametr Александр Манунин.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы сообщали, что в 2025 году по программе стимулирования создания мест приложения труда планируется ввести в эксплуатацию семь промышленных объектов.

Четыре завода строительной отрасли завершают возводить в Зеленограде. На северо-западе города в эксплуатацию введут завод по выпуску архитектурного бетона. В ТиНАО запустят производство светопрозрачных конструкций и фасадных систем. Также на западе столицы откроют технологический промышленный парк по локализации производств. Всего благодаря этому в Москве появится свыше 1 тыс. новых рабочих мест.