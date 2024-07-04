Строительная готовность дома в ЖК «Новоокский» в Коломне составляет 45%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства многоквартирного жилого дома № 51 в составе ЖК «Новоокский», который возводят в городе Коломне по улице Карла Маркса. Стройготовность объекта достигла 45%. Застройщик продолжает возведение несущих конструкций объекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком выступает компания «Коломенский домостроитель». Право распоряжения земельным участком, где осуществляется застройка, сохраняется за администрацией городского округа Коломна.

Согласно проекту, десятиэтажный корпус площадью порядка 13 тыс. квадратных метров вместит 165 квартир. Жилая площадь помещений варьируется от 40 до 75 квадратных метров, в составе нового корпуса будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В вестибюлях подъездных групп первого этажа установят специальные наклонные подъемники «ПНИ 200» для обеспечения доступа маломобильных групп населения. В техническом подполье смонтируют тепловой и водомерный узлы, систему хозяйственно-питьевого водоснабжения и прочие техпомещения. На первом этаже — входной холл с лестничными маршами, электрощитовая, лифтовой холл и мусорокамера. На придомовой территории можно будет припарковать порядка 50 авто.

Завершение строительства намечено на конец третьего квартала 2025 года.

Рядом с «Новоокским» жилым комплексом расположены детский сад, школы, поликлиники и остановки общественного транспорта. В ЖК уже введен в эксплуатацию корпус 51А. Для жителей в пешей доступности набережная Оки и парк. Район экологически чистый, рядом нет оживленных дорог и промышленных предприятий.

Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отмети, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.