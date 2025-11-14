Строители начали капремонт основного здания гимназии имени Ушинского в Клину

сегодня в 17:16

На Бородинском проезде, 28, городского округа Клин строители приступили к капитальному ремонту основного корпуса гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В школе 1964 года постройки, площадью 4187,9 квадратных метров, обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.