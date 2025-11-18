Строители начали капремонт корпуса № 4 школы № 24 им С. А. Красовского в Щелкове

Четвертый корпус средней школы № 24 им. С. А. Красовского на улице Баранова, стр. 1а, поселка Монино Щелкова ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании школы общей площадью почти 4,3 тыс. кв. м проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.