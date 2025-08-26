Строить с умом

Строительная отрасль – это фундамент национального развития: дороги и мосты связывают регионы, современное жилье повышает качество жизни, промышленные объекты создают основу экономики. Каждый год в августе отмечаетсяпрофессиональный праздник этой жизненно важной отрасли. Такие дни напоминают: важно не только чтить традиции, но и смотреть вперед. А впереди — инновации. Именно они определяют стройку завтрашнего дня уже сегодня. Рассказываем о ключевых технологиях и трендах цифровой трансформации, которые прямо сейчас внедряют ведущие строительные компании по всей России.

Цифровая трансформация уже давно перестала быть просто экспериментом – сейчас это ключевой драйвер эффективности и конкурентоспособности большинства ведущих отраслей экономики. И строительный сектор – не исключение. Внедрение передовых технологий – от математического моделирования и искусственного интеллекта (AI) до интернета вещей (IoT) и систем автоматизации – меняет подход ко всем этапам создания объекта, от чертежа до эксплуатации. Основой этой трансформации становится сбор и глубокий анализ огромных массивов данных, генерируемых на протяжении всего жизненного цикла проекта. По словам вице-президента – председателя Среднерусского банка Сбербанка Евгения Титова в 2025 году через комплексную цифровую трансформацию с помощью Сбера проходят порядка 38 девелоперов, работающих на территории Московской области и девяти ближайших регионов, хотя еще год назад их было всего 5.

Больше, чем модель

Представьте точную цифровую копию здания, где собрана вся информация о нем – от чертежей до данных с датчиков. Этой копией пользуются все, кто работает с этим зданиемв процессе его строительства и эксплуатации. Она служит главным местом для сбора и хранения информации об объекте на протяжении всей его жизни – от стадии проектирования до сноса. Создание такой детальной копии лежит в основе цифрового моделирования зданий – BIM.

Технология BIM позволяет создать виртуальную 3D-модель объекта еще до начала строительства. Во время стройки и позже, когда объектом уже пользуются, в эту модель постоянно поступают свежие данные: например, где находятся люди и техника, каковы показатели безопасности (загазованность, пыль), как ведут себя конструкции (нагрузки, вибрации) и сколько тратится энергии. Анализ всей этой информации в BIM-модели помогает очень рано заметить признаки возможных проблем, таких как перегрузка или утечка, а также ускорить проектирование и сделать меньше ошибок. Использование BIM на всех этапах, по оценкам экспертов, делает проект эффективнее примерно на 5-10%. России большинство жилых домов еще в 2020 году возводили с применением BIM-технологий. Один из примеров – ГК «Самолет». За счет точности расчётов достигается экономия на строительно-монтажных работах приблизительно 3-5%, а в целом себестоимость строительства может быть снижена на 1-3%.

Царица стройки

Истинная сила цифровизации раскрывается не просто в сборе данных, а в их всестороннем анализе. Современные строительные компании строят свою работу на сквозной аналитике, превращающей разрозненную информацию из BIM-моделей, IoT-датчиков, систем управления проектами и CRM в осознанные управленческие решения.

Такой анализ открывает широкие возможности для повышения эффективности строительства. Прежде всего он позволяет оптимизировать использование ресурсов – точнее планировать закупки материалов, логистику и загрузку техники, что минимизирует простои и перерасход. Важным аспектом является повышение качества работ, которое достигается за счет систематического изучения данных о дефектах и сроках их устранения. Это помогает выявлять проблемных подрядчиков или типовые ошибки на разных этапах строительства. Есть и другие неочевидные преимущества: глубокая аналитика существенно улучшает взаимодействие с заказчиками и инвесторами, автоматизируя формирование отчетности и обеспечивая прозрачность хода работ и использования средств.

Существующие аналитические решения позволяют даже определить параметры будущего проекта, исходя из макроэкономической ситуации в городе, финансового состояния и потребностей населения, произвести точечное исследование планируемой территории для застройки, а также выявить неудовлетворенный спрос в локации и сформировать перечень потенциальных арендаторов. Примеры таких решений – «Аналитика жилой и коммерческой недвижимости» или «Портрет жителя» на основе Big Data, разработанные СберАналитикой. Оба решения фактически направлены на понимание собственной целевой аудитории и максимальное использование потенциальных возможностей и основаны в том числе на оценке рынка за счет сбора агрегированных и обезличенных данных, которых нет у агентств и в открытых источниках.

«Мы использовали аналитическую платформу СберАналитики в рамках исследования транзакционной активности населения городов. Это позволило получить уникальные данные, которые стали основой для принятия стратегических решений в сфере девелопмента и управления торговыми активами через точное определение покупательской способности и спроса. В частности, анализ социально-демографического профиля помог сегментировать аудиторию и адаптировать ассортимент торговых площадей, исследование среднего чека и структуры трат - оптимизировать арендную политику и привлекать релевантные бренды, определение рейтинга брендов дало четкое понимание того, какие категории товаров и услуг наиболее востребованы. Кроме того, сравнение трат внутри локации и за ее пределами показало, насколько жители привязаны к местной торговой инфраструктуре и где есть потенциал для роста, а данные о распределении покупателей помогли скорректировать маркетинговые стратегии и зонирование торговых площадей. Результатом совместной работы стало повышение доходности торговых площадей за счет точного подбора арендаторов, увеличение среднего чека благодаря оптимизации ассортимента и сервисов, а также снижение рисков при запуске новых объектов за счет data-driven решений. Таким образом, интеграция СберАналитики в бизнес-процессы нашей компании доказала, что Big Data – это не просто тренд, а ключевой инструмент для конкурентоспособности в девелопменте и ритейле. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в новых проектах!, - считает коммерческий директор СЗ «Инвестиционная компания «КАСКАД» Надежда Луценко.

В центре внимания - AI

Конечно, современный процесс анализа данных невозможен без использования искусственного интеллекта. И этим объясняется востребованность решений на основе AI: так, по словам Евгения Титова, совокупное количество проектов, реализуемых клиентами на базе искусственного интеллекта в Среднерусском банке Сбербанка, уже превысило две сотни. Алгоритмы способны прогнозировать риски срыва сроков и превышения бюджета, анализируя как «исторические» данные, так и текущие показатели в реальном времени, что позволяет принимать упреждающие меры. AI оперативно фиксирует отклонения от стандартов, выявляя дефекты, несоответствия проекту, проблемы с грунтом или коммуникациями, а также оценивая выполненные объемы работ.

Еще одно важное направление – обеспечение строительной безопасности. Примером такого решение является видеоаналитика на основе AI для повышения безопасности на стройплощадке от Сбер Бизнес Софт. Она помогает не только защититься от внешних угроз – например, минимизировать риски, связанные с актами вандализма и порчи материалов, – но и обеспечить безопасность внутренних процессов, к примеру, предотвращая мошенничество и хищение строительных материалов. Защищает она и самих сотрудников, помогая в контроле транспортных средств на территории строительства и даже ношения средств индивидуальной защиты.

«Мы формируем новую модель территориального развития — с фокусом на человека, его потребности и качество жизни, где цифровые инструменты становятся опорой для системных изменений. Подписанное на ПМЭФ-2025 соглашение со Сбером — это стратегическое партнёрство, в рамках которого применение передовых решений становится проще. Мы заинтересованы в ускорении всех процессов и рассматриваем цифровую трансформацию как инструмент устойчивой эффективности. Такое взаимодействие позволяет не только повышать качество девелоперских решений, но и формировать новое качество жизни для людей, что напрямую отвечает государственным приоритетам в сфере развития комфортной городской среды и демографии", - совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин.

Цифровые помощники

Стоит отметить революцию в коммуникациях и операционном управлении, которую приносят чат-боты и AI-агенты. Эти технологии стали незаменимыми «цифровыми коллегами» для сотрудников строительных компаний, работая круглосуточно и беря на себя огромный пласт рутинных задач и запросов. AI-агенты, интегрированные в бизнес-системы, автоматизируют сложные операции: формируют заказы на материалы, оформляют пропуска, вызывают спецтехнику, генерируют сводки и напоминают о критичных сроках (инструктажи, сертификаты). Так, к примеру, в ГК «Зеленый сад» совместно со Сбером реализуется внедрение AI-агентов в процессы компании для повышения их эффективности. Ключевые направления – оптимизация работы call-центра, транскрибация аудио- и видеоконтента, анализ документов девелопера.

«Наша цель — не просто построить дома, а создать по-настоящему комфортные и удобные условия жизни для людей. Что мы вкладываем в слово “комфортные”? Это дома, где каждый аспект повседневной жизни выстроен с учётом реальных потребностей жителей: управление жилищными услугами, безопасность, доступность и простота взаимодействия с застройщиком и управляющей компанией. Цифровые технологии — ключевой инструмент, делающий жизнь комфортнее. Мы применяем их в управлении домом, безопасности, коммуникации, сервисе и доставке. Цифровизация позволяет строить прозрачно и контролировать каждый этап строительства. Вместе со Сбером мы внедряем AI-агентов: цифровой контроль документации, автоматическая транскрибация, персонализированный сервис. Особое внимание — “удобству жильца”. Чат-боты, роботы-доставщики, умные системы мониторинга и обратной связи работают через призму комфорта. Мониторинг процесса проживания помогает оперативно реагировать на потребности, предотвращать риски и повышать безопасность — а значит, и комфорт. Мы убеждены: внимание к человеку, его комфорту и безопасности формирует правильную модель жизни. За цифровыми решениями — не только эффективность, но и доверие клиентов “Зеленого Сада”», - прокомментировал управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Комплексный взгляд

Отдельные цифровые решения, внедренные точечно, часто работают в изоляции, создавая «цифровые островки». Фрагментарность мешает получить полную картину и максимизировать эффект. Комплексная цифровая трансформация, в свою очередь,охватывает все процессы: от проектирования и строительства до продаж и эксплуатации объектов. Внедрение BIM, IoT, аналитики и AI обеспечивает беспрецедентную прозрачность, контроль и управляемость на каждом этапе. Это позволяет значительно оптимизировать ресурсы, сокращать сроки и минимизировать издержки, оказывая прямое влияние на рентабельность проектов.

«Строительство – это управление тысячами взаимозависимых процессов. Цифровизация отдельных участков дает хороший эффект, но истинная трансформация начинается, когда технологии связывают весь цикл – от инвестмодели до сдачи ключей. Только так мы получаем предсказуемость. На данный момент в Среднерусском банке Сбербанка через процесс комплексной цифровой трансформации проходит порядка 258 компаний, не только в сфере строительства. Цель каждой из них – не просто применение новых технологий, а освоение пути по созданию более эффективных, безопасных и качественных объектов и продуктов, формирующих новую среду для жизни и работы», – рассказал Евгений Титов.

Одним из примеров таких проектов может служить Платформа 10D, созданная в сотрудничестве с ГК Самолет в целях управления и автоматизации всего строительного цикла. В платформу будут интегрированы различные высокотехнологичные решения Сбера, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Генеральный директор «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин отмечал, что ГК Самолет и Сбер связывают многолетние партнерские отношения, а в 2024 году компании вышли на новый уровень сотрудничества — в области цифровой трансформации бизнеса.

«Мы планируем применять уникальный опыт Сбера в реализации масштабных трансформационных проектов в Платформе 10D, чтобы оптимизировать ключевые процессы, повысить эффективность управления ресурсами и усилить клиентоориентированность. Это позволит Самолету и всем пользователям Платформы 10D ускорить ввод объектов в эксплуатацию, снизить затраты и укрепить конкурентные преимущества компании в текущих рыночных условиях. Мы уверены, что долгосрочное партнерство со Сбером в сфере цифровизации станет важным шагом к устойчивому росту и адаптации к изменяющимся условиям», – подчеркнул он.