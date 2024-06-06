Сбер и Группа «Самолет» будут сотрудничать в области цифровизации строительства
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«Самолет», одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проптех и девелопмента, уже автоматизирует и цифровизирует все этапы своего девелоперского цикла — от проектирования до сдачи квартир покупателям с помощью собственнной платформы «Самолет 10D». В рамках соглашения «Самолет» и Сбер подтвердили намерение активно развивать технологическое взаимодействие. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в этой сфере подписали на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и Председатель Совета директоров ГК «Самолет» Дмитрий Голубков.
Компании будут работать над совместными инициативами, нацеленными на развитие устойчивости и эффективности в строительной отрасли, повышение прозрачности проектов, а также улучшение клиентского опыта. В платформу «Самолет 10D» будут интегрированы различные высокотехнологичные решения Сбера, в том числе на основе искусственного интеллекта.
«Наше сотрудничество с ″Самолетом″ реализовано в разных направлениях: оно включает проектное финансирование, совместные ипотечные программы, ESG-инициативы и другие направления. ″Самолет″ разрабатывает инновационную цифровую платформу для автоматизации всех этапов своего девелоперского цикла, и наработки Сбера позволят сделать ее еще более функциональной, быстрой и комплексной. По сути, компания задает новый цифровой стандарт работы, от которого выиграют все: и застройщик, который оптимизирует бизнес-процессы, и покупатели жилья, которые получат более удобный клиентский путь», — пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Сбер готов помочь девелоперу эффективно внедрить в работу широкий диапазон как финансовых, так и нефинансовых решений, прежде всего цифровых. Среди них облачные технологии (ускоряют масштабирование разработок на рынок), GigaChat API — программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat и GigaCode — AI-ассистент разработчика, который ускоряет процесс написания кода, предлагая наиболее вероятные и релевантные подсказки. Стороны будут разрабатывать и реализовывать цифровые решения для девелопера. Взаимодействие со Сбером поможет девелоперу сократить сроки строительства объектов, повысить их качество и снизить себестоимость.
«Самолет» начал развивать ИТ-направление в 2019 году, за это время мы создали десятки продуктов, три глобальные платформы, среди которых «Самолет 10D» — решение для управления и автоматизации всего строительного цикла. Мы продолжаем развивать инструменты для цифровизации процесса строительства с применением искусственного интеллекта. Пока рано говорить о «Самолете» как о полноценном участнике рынка ИТ-консалтинга, мы только начали продавать свои продукты и заключать первые сделки, но наша цель — стать поставщиком ПО для девелоперов № 1, разрабатывать решения, которые меняют качество жизни людей и модернизируют отрасль. Партнерство со Сбером, обладающим огромной экспертизой и опытом технологического лидерства, позволит нам сделать важный шаг навстречу этому будущему», — отметил председатель совета директоров ПАО «ГК „Самолет“ Дмитрий Голубков.