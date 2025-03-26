96 компаний начали проходить цифровую трансформацию со Сбером в Московской области в 2024 году

96 компаний среднего, крупного и крупнейшего бизнеса начали проходить цифровую трансформацию со Сбером в Московской области в 2024 году. Всего же 218 компаний уже реализуют совместные проекты со Среднерусским банком Сбербанка для своего технологического развития.

Цифровая трансформация помогает компаниям наращивать свой потенциал — для этого используется аналитика больших данных и инновационные решения. Также бизнес может повысить операционную эффективность — в этих целях Сбер предлагает консалтинговые услуги, оптимизацию рутинных функций. Сбер помогает своим клиентам не только достигать технологической зрелости, но и интегрировать искусственный интеллект в бизнес-процессы — примерно четверть проектов цифровой трансформации приходится на разработку и внедрение AI-продуктов. На базе нейросетевой модели Сбера GigaChat для бизнеса в 2024 году запущено множество пилотов, преимущественно в промышленности и финансовом секторе. Чаще всего это умные помощники для сотрудников, которые дают точные ответы на актуальные вопросы, руководствуясь базой знаний и уже имеющейся у компании информацией.

«Мы помогаем нашим партнерам последовательно проходить через цифровую трансформацию. Так, в прошлом году в сегменте среднего, крупного и крупнейшего бизнеса AI-решения внедрены у 139 клиентов Среднерусского банка Сбербанка, в том числе у 31 клиента в рамках комплексных проектов по цифровой трансформации. Лидером в области внедрения решений с использованием искусственного интеллекта стала Московская область — на этот регион приходится почти 40% всех компаний. Наша глубокая экспертиза в этой сфере позволяет помочь клиентам сориентироваться в потоке информации по цифровой трансформации бизнеса и технологиям, отобрать то, что действительно актуально и эффективно работает, и внедрить такие решения в свои производственные и бизнес-процессы», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Одной из компаний, с которой Сбер начал сотрудничать в рамках цифровой трансформации в 2024 году, стала ГК Самолет.

«ГК Самолет и Сбер связывают многолетние партнерские отношения, а в 2024 году мы вышли на новый уровень сотрудничества — в области цифровой трансформации бизнеса. Мы планируем применять уникальный опыт Сбера в реализации масштабных трансформационных проектов в Платформе 10D, чтобы оптимизировать ключевые процессы, повысить эффективность управления ресурсами и усилить клиентоориентированность. Это позволит Самолету и всем пользователям Платформы 10D ускорить ввод объектов в эксплуатацию, снизить затраты и укрепить конкурентные преимущества компании в текущих рыночных условиях. Мы уверены, что долгосрочное партнерство со Сбером в сфере цифровизации станет важным шагом к устойчивому росту и адаптации к изменяющимся условиям», — подчеркнул генеральный директор «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин.