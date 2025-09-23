Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 15 по 19 сентября в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 183 объекта. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Дмитровский, Рузский и Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Дмитровском муниципальном округе — более 393 лотов, в Рузском муниципальном округе — более 215 лотов, а в муниципальном округе Истра — более 151 лота.

Так, например, в муниципальном округе Истра в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 11,33 сотки в деревне Никитское. Начальная цена на торгах составляет 500 000 руб.

Стоит отметить, что с начала года победителям аукционов уже были переданы:

в Дмитровском округе в аренду 36 земельных участков, в собственность 62 земельных участка;

в Рузском округе в аренду 131 земельный участок, в собственность 28 земельных участков;

в округе Истра в аренду 186 земельных участков, в собственность 13 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.