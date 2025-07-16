Стал известен топ-3 округа Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 7 по 11 июля комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 97 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Пушкинский, Можайский, Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Пушкинском г. о.– более 40 лотов, в Можайском м. о. — более 60 лотов, а в г. о. Домодедово — более 40 лотов.

Так, например, в Пушкинском городском округе можно взять в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 9,56 соток, расположенный в деревне Якшино. Начальная цена на торгах составляет — 1 488 989,12 руб.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Пушкинский в аренду 17 земельных участков, в собственность 16 земельных участков;

в Можайском м. о. в аренду 65 земельных участков, в собственность 16 земельных участков;

в г. о. Домодедово в аренду 40 земельных участков, в собственность 3 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.