Социальный работник из Шатуры получила ключи от новой квартиры

Социальный работник Валентина Мамонтова из Шатуры получила ключи от новой квартиры. Благодаря сертификату она выбрала для себя оптимальный вариант и купила жилье в Одинцовском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Квартира расположена в ЖК «Рублевский Квартал», она полностью готова к проживанию, подключена ко всем инженерным системам.

«Я родом из Шатурского района. В 2022 году мой дом был признан аварийным. Когда я узнала об этом, сразу позвонила в местную администрацию. Мне сказали, что нужно ждать, когда выделят субсидию, и что это пока под вопросом. И вдруг этим летом нам сообщили, что дают сертификаты на приобретение нового жилья. Мы приехали, забрали сертификат и стали выбирать жилье. Вот такое счастье неожиданно свалилось», — сказала Валентина.

Сертификат позволяет выбрать квартиру в любой точке Московской области.

«На самом деле я сначала расстроился, что она взяла квартиру не в Истре, а в Одинцове. Но сейчас я понимаю, что это лучше. Мы часто вместе путешествуем по Москве и Подмосковью, ходим в театры. Здесь хорошая транспортная доступность. Поэтому мы счастливы и рады за бабушку», — подчеркнул старший внук Иван Гладилкин.

Валентине осталось только перевезти свои вещи и расставить мебель. Акт приема-передачи подписан, а ключи уже находятся в руках новоселов.

«Непередаваемые эмоции, когда понимаешь, что у клиента начинается новый этап в жизни. Валентина приобрела жилье по программе губернатора Московской области „Расселение аварийного и ветхого жилья“. Участник программы получает денежный сертификат, размер которого рассчитывается исходя из площади объекта недвижимости и фиксированной стоимости квадратного метра. Этим сертификатом можно воспользоваться для приобретения нового, комфортного жилья достойного уровня», — добавил руководитель направления Группы «Самолет» Евгений Пелешанко.

Будущие владельцы могут выбрать любой ЖК, где их ждет развитая инфраструктура, современные планировочные решения и чистовая отделка квартир. Уже заключены договоры с 250 семьями, из которых более 70 уже получили ключи и наслаждаются жильем нового уровня.

Всего для получения сертификата нужно пройти 6 шагов. Переселенец подает заявление в администрацию своего округа. Затем заказывается выписка из ЕГРН, чтобы проверить отсутствие другого жилья на момент признания дома аварийным. Далее проводится оценка квартиры, определяется размер сертификата, и на эту сумму собственник самостоятельно подбирает себе квартиру в новостройке. Так, в течение одного месяца жители аварийных домов могут переехать в современное и комфортное жилье.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», - сообщил Воробьев.