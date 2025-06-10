Собственники аварийного жилья в Кашире могут воспользоваться сертификатом

Благодаря данной мере поддержки, которую ввели в Подмосковье в мае текущего года, собственник аварийного жилья может получить фиксированную выплату из расчета 174 839 рублей за один квадратный метр. В случае, если фактическая площадь аварийного жилья меньше 28 кв. м, житель получит средства за 28 кв. м.,. сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

«К нам приходит человек со всеми необходимыми документами. Мы смотрим общую площадь и производим расчёт, исходя из стоимости 174 839 рублей за один квадратный метр», — отметила консультант имущественного отдела Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Татьяна Евстратьева.

Реализовать данный сертификат можно только напрямую у застройщика и только в новостройке.

«Сама субсидия разбивается на 2 части. Первая — эта фактическая стоимость аварийного жилья по результатам оценки. А вторая — сам сертификат, который используется исключительно на приобретение нового жилья у застройщика. Если по сертификату достаточно средств для приобретения квартиры, то выкупная стоимость возвращается собственнику на личный счёт. Эти деньги человек может расходовать на своё усмотрение: ремонт, мебель и т. д. Если средств из сертификата не достаточно, то для покупки квартиры будет использоваться и выкупная стоимость», — подчеркнула Татьяна Евстратьева.

Подать заявление на выдачу сертификатов жители могут до 1 августа 2025 года. Тем же, кто не хочет воспользоваться такой возможностью, необходимо дождаться расселения своего аварийного дома. У собственников будет возможность получить выкупную стоимость жилья, либо жилое помещение.

Задать вопросы по выдаче сертификатов можно по телефону 8(49669)281-34 имущественного отдела Комитета по имуществу, либо обратившись в кабинет № 406 администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.