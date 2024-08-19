Смирнов: жители курского приграничья начали получать сертификаты на жилье

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале , что семьи, переехавшие из приграничных районов региона, начали получать сертификаты на жилье.

По его словам, на эти цели из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 1,8 млрд рублей. В первую очередь сертификаты выдаются жителям Курской области, жилье которых было полностью разрушено, и семьям с детьми.

Власти уже выдали 194 сертификата для приобретения жилья. Планируется, что в ближайшее время их получат еще 2 тыс. семей. Проводится прием новых заявлений.

Жители Глушковского и Кореневского районов могут обратиться в МФЦ по адресу г. Курск, ул. М. Горького, 34. Жителей Суджанского района принимают в Министерстве строительства региона по адресу г. Курск, ул. Марата, 9, каб. 305, 3-й этаж.

Жители других районов могут обратиться в Министерство строительства региона по адресу г. Курск, ул. Марата, 9, 1-й этаж.

Застройщики региона активно помогают в предоставлении жилья нуждающимся гражданам. Курская область при необходимости будет обращаться в правительство РФ за дополнительными ассигнованиями.

При необходимости по всем вопросам о предоставлении жилищных сертификатов можно обратиться по телефону 122.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что транш в 1,8 млрд рублей направят на переселение жителей из Курской области. Деньги предназначены для переселения курян в безопасные места.