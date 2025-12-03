Скандал с Долиной спровоцировал рост цен на справки от наркологов

После инцидента с недвижимостью певицы Ларисы Долиной цены на наркологические освидетельствования для целей совершения сделок с недвижимостью выросли в четыре раза. Такое заявление сделал председатель комиссии по законодательству Союза юристов Москвы, доктор юридических наук Александр Толмачев, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Толмачева, если ранее подобная услуга обходилась в сумму до 10 тыс. рублей, то теперь ее стоимость может достигать 40 тыс. рублей.

«Сделать такую справку раньше стоило от 5 до 10 тыс. рублей, но с момента принятия решения по делу Долиной справки о том, что ты не псих и не наркоман, поднялись в цене до 40 тыс. рублей. Сейчас эти справки не имеют никакой юридической силы. Они лишь подтверждают, что данный гражданин был, условно говоря, трезвый», — подчеркнул юрист.

Юрист Дмитрий Кваша ранее отмечал, что перед заключением сделки купли-продажи недвижимости у продавца можно запросить справку от нарколога и психиатра. По мнению эксперта, подобная мера позволит оценить психологическое состояние продавца.

Ранее сообщалось, что в России стал фиксироваться всплеск возвратов жилья продавцам после случая с Долиной, которая через суд добилась аннулирования продажи квартиры. Покупательница жилья, мать-одиночка Полина Лурье, не согласилась с таким решением и обжаловала его в Верховном суде. Женщина хочет вернуть 112 млн рублей, которые заплатила Долиной, но осталась и без денег, и без недвижимости.

