Семье из Чехова вручили жилищные сертификаты

Еще одна семья муниципального округа Чехов в ближайшее время улучшит свои жилищные условия благодаря государственной программе Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», которая проводится по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа выдачи жилищных сертификатов возобновилась в Подмосковье с 1 июня 2025 года. Сегодня такой сертификат для переселения из аварийного жилья получили Владимир и Елена Марины, жители п. Мещерское. В феврале этого года дом, где они являются собственниками квартиры, был признан аварийным. Супруги обратились в администрацию м. о. Чехов, и им помогли в кратчайшие сроки оформить все документы, а также рассказали о выгодных условиях приобретения нового жилья по сертификату.

Глава Чехова Михаил Собакин вручил жилищные сертификаты и подарок к предстоящему новоселью.

«Искренне рад, что наши жители имеют возможность улучшить свои жилищные условия за счет средств бюджета Московской области. Получение сертификата — это не только финансовая поддержка, но и шанс реализовать свои планы и мечты. Пусть новое жилье станет для этой семьи началом счастливой главы в их жизни, надежной опорой и местом уюта», — поздравил супругов Мариных глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

Заявление на участие в программе по переселению могут подать собственники аварийного жилого помещения и уже в течение 1 месяца переехать в современное и комфортное жилье. Сертификат также можно направить для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.

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