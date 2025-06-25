Самую высокую цену лота на торгах зафиксировали в Ногинске за неделю

С 16 по 20 июня комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 64 аукциона по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в Богородском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 26 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в Богородском городском округе в городе Ногинск. Стартовая цена ежегодной арендной платы начиналась от 628 410 рублей в год. В аукционе приняло участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 38 раз и составил 24 080 671,2 руб. / в год. После заключения договора аренды земельного участка посредством проведения аукциона возможен выкуп земельного участка, при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.