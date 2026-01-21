Рынок недвижимости Подмосковья в 2026 году: цены останутся стабильными

В 2026 году рынок недвижимости Московской области ожидает период относительной стабильности. Вероятно, сохранится текущий уровень спроса при умеренных колебаниях цен как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, заявил РИАМО доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

С учетом относительной стабилизации инфляции на уровне 6-7%, продолжении процесса смягчения ДКП резонно предположить, что в 2026 году рынок недвижимости Подмосковья будет демонстрировать относительную стабильность, говорит он. Это означает, что спрос, скорее всего, будет находиться на текущих уровнях, то есть в районе 40-50 тысяч сделок. При этом цены на квадратные метры в новостройках будут находиться в диапазоне 100-300 тыс. рублей за кв м.

«В свою очередь, на вторичном рынке цены будут колебаться в диапазонах 165-175 тыс. рублей для однокомнатных квартир, 140-150 тыс. рублей для двухкомнатных квартир, 138-148 тыс. рублей для трехкомнатных и 148-160 тыс. рубля для квартир с количеством комнат (больше 4-х)», — считает Хачатурян.

Ожидается рост объемов предложения. На первичном рынке прирост составит 7-12%, а на вторичном — около 10%. Это может создать более комфортные условия для выбора у покупателей, резюмирует эксперт.

