Риелтор Чурилов: московские застройщики продолжают предоставлять скидки на жилье

Ранее агентство недвижимости «Метриум» заявило, что столичные девелоперы стали реже предоставлять скидки на жилье покупателям.

«Я плотно работаю с крупнейшими застройщиками, такими как „Самолет“, Level и другие. Они охотно предоставляют скидки до 10% на многие объекты. Конечно, сейчас нет скидок до 20%, но сам инструмент работает», — рассказал Чурилов.

При этом он отметил, что в преддверии отмены ипотеки с господдержкой получить скидку на новое жилье может быть немного сложнее, чем раньше, из-за кратковременного повышения спроса. Однако в июле, по мнению риелтора, этот спрос спадет.

«А учитывая это, можно утверждать, что у застройщиков сейчас нет повода для отмены скидок», — заключил эксперт.