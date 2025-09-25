Район-призрак с заброшенными домами выставили на торги в Подмосковье

В подмосковном Подольске продается район-призрак «Кузнечики-2» за 4,7 млрд рублей. Здесь находятся несколько пустых многоэтажных домов, сообщает MSK1.RU .

Район должны были ввести в эксплуатацию еще 15 лет назад. Однако из-за проблем с бумагами строительство прекратилось. Хотя здесь уже успели возвести несколько многоэтажных домов.

Изначально в данном микрорайоне располагалась воинская часть с взлетным полем. Часть старых конструкций снесли, на их месте возвели десять 20-этажных домов. На этом моменте строительство и прекратилось.

В 2017 году стройку попытались возобновить. Планировалось возвести здесь детский сад, школу, стадион и спортивный комплекс. Даже был готов проект, однако Минобороны РФ стройку не продолжило.

Теперь построенные в микрорайоне здания пустуют. Здесь часто собираются подростки и любители острых ощущений. Территория не охраняется.

