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Рафик Загрутдинов: газопровод во втором корпусе ЖК «Воскресенское» готов на 50%

Генподрядчик ООО «ГП-МФС» проводит устройство газопровода во втором корпусе проблемного ЖК «Воскресенское». На данный момент работы выполнены уже на 50%, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, во втором корпусе продолжают расширять и смещать проемы для вентиляции и других коммуникаций.

В первом корпусе проводится устройство гидроизоляции цокольного этажа и фундамента. На входных группах идут монолитные работы, а в квартирах на седьмом этаже продолжают штукатурные работы.

В секции В проводят стяжку полов. Также продолжается устройство металлоконструкций, окон, систем холодного и горячего водоснабжения, стояков отопления, воздуховодов, козырьков 9 и 10 этажей, а еще витража секции Б.

Канализацию и водопровод прокладывают снаружи вдоль третьего и четвертого корпусов.

В четвертом корпусе отделывают помещения и устанавливают витражи холодного остекления.

Фасады всех корпусов утепляют и облицовывают. В общей сложности на объекте работают 120 человек.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«Жилой комплекс „Воскресенское“ общей площадью около 65 тыс. кв. м расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В 4 домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека», — сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что ввести в эксплуатацию объект планируют во втором квартале 2025 года.

ЖК «Воскресенское» начали возводить в 2005 году. В 2014 году застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ обанкротился. Решение завершить строительство ЖК на средства города принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — подчеркнул Загрутдинов.