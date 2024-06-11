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Работы по капремонту гимназии № 23 в Химках завершены на 70%

В рамках президентской программы в Химках в микрорайоне Сходня, продолжается капремонт здания гимназии № 23. Общая стройготовность составляет 70%, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На объекте 30 рабочих и 2 единицы техники. Выполняется монтаж инженерных сетей, устройство напольного покрытия, штукатурка стен, фасадные и кровельные работы. Подрядчик идет в графике.

В ходе капремонта строители обновят кровлю и фасад здания, а также входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях. Гимназию ждет поставка новой мебели и оборудования.

Площадь здания более 1,5 тыс. кв. метров. С момента открытия учебного заведения в 1977 году проводился только косметический ремонт.

«Все с нетерпением ждем завершения работы. Планирую с открытием записать свою внучку к нам в гимназию», — поделилась жительница Химок Нина Андреевна.

Открыть обновленное образовательное учреждение планируется 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.