Профессиональный подход: мошенники по недвижимости развели риелтора

Пенсионерка из Санкт-Петербурга решила продать квартиру. Риелтору цена показалась настолько выгодной, что он решил купить недвижимость. В итоге профессионал остался без денег и без квартиры. Оказалось, бабушка продавала жилье под влиянием мошенников, сообщает Baza .

Женщине срочно нужно было продать квартиру, она обратилась за помощью к риелтору. Мужчине предложение показалось заманчивым, он сам купил недвижимость. После сделки выяснилось, что пенсионерка продала жилье под влиянием мошенников и деньги отдала им.

Квартиру все же удалось вернуть пенсионерке, но ее обязали вернуть деньги риелтору, однако взять эти средства неоткуда. Мужчина попробовал обжаловать решение, но ничего не вышло. Суд посчитал, что агент по недвижимости должен был догадаться о мошенничестве, учитывая срочность продажи, низкую цену и отсутствие у пенсионерки другого жилья.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал инициативу о введении «периода охлаждения» при покупке квартир, которая обсуждается в Госдуме для борьбы с мошенничеством.

