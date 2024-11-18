Почти 60% сделок в новостройках Москвы в октябре было оформлено без ипотеки

В октябре этого года почти 60% сделок в новостройках было оформлено без ипотеки. Всего зарегистрировано 4 419 договоров долевого участия в строительстве недвижимости с привлечением кредитных средств — это на 11,6% ниже показателя сентября, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

В ведомстве отметили, что в годовом выражении показатель снизился на 58,2% по отношению к прошлому году. К этому же периоду 2022 года наблюдается рост на 13,5%.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что после сентябрьского роста показатели ипотечных сделок в строящихся домах в октябре под влиянием макроэкономических факторов перешли к охлаждению. Он подчеркнул, что речь идет не только о количественном снижении показателя, но и о доле зарегистрированных ДДУ с кредитами.

«Если в сентябре пропорция была практически равной 50/50, то в октябре совокупность факторов, включая стоимость недвижимости на первичном рынке столицы в сочетании с действующими кредитными условиями, привели к сокращению доли использования заемных средств при покупке объектов в новостройках до 40%, то есть почти 60% сделок оформлено за наличные средства», — рассказал Майданов.

С января по октябрь этого года Росреестр в Москве зарегистрировал 61 686 ДДУ с привлечением кредитных средств. По сравнению с прошлогодними показателями снижение составило 19%, а при сравнении с показателями 2022 года — рост составил 15,9%.