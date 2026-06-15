Певица Лобода спустя 2 года продала особняк в Подмосковье за 850 млн рублей

Певица Светлана Лобода продала свой особняк в Подмосковье. Недвижимость площадью 1200 квадратных метров в районе Николо-Урюпино ушла за 850 миллионов рублей, сообщает Mash .

Найти покупателя Лобода пыталась с 2023 года. Из-за отсутствия спроса она сдавала дворец в поселке Княжье Озеро. Аренда обходилась в 1,3 миллиона рублей в месяц. В мае 2026 года имущество все-таки удалось продать, усадьбу приобрел один из крупных российских бизнесменов.

За эти деньги новый владелец получил трехэтажный дом с мебелью и отделкой, четырьмя спальнями, двумя столовыми, бассейном, джакузи, бильярдной и баром. Также в комплект вошли ухоженный сад с беседкой, гостевой коттедж, жилье для персонала, пост охраны и гараж.

Лобода выставила дом на продажу после отъезда из России в 2022 году. Тогда она просила за него 650 миллионов рублей, позже подняла ценник. В настоящее время певица живет в Риге и продолжает гастролировать по Европе.

После концерта на Пхукете Лободу могут признать экстремисткой и террористкой. Певице также запрещен въезд в Россию на 50 лет.

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