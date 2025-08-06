Первый в России автоматизированный логистический хаб построят в Ногинске

В городском округе Ногинск в III квартале 2026 года будет построен первый в России автоматизированный высотный склад. Инновационный проект реализуется при поддержке первого в стране проектного офиса центра содействия строительству при правительстве Московской области . Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

«X5 Group» и ГК «Ориентир» возводят полностью автоматизированный складской комплекс в логистическом центре «Богослово». Все складские операции — проверка качества, перемещение, размещение и выемка паллет — будут выполняться без физического труда под управлением специализированного программного обеспечения и дистанционно контролироваться через системы WMS и WCS в режиме реального времени.

Объект расположен в стратегически важной транспортной развязке возле села Богослово, в 45 км от МКАД, на пересечении федеральных трасс М-7 и ЦКАД. Удобное расположение обеспечит связь с Москвой, крупными городами Подмосковья и железнодорожными путями, что сделает этот склад ключевым звеном логистической инфраструктуры региона.

Площадь хранилища составит около 41 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство оцениваются в 5,7 млрд рублей.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области курирует реализацию этого масштабного проекта. Благодаря цифровой платформе «АИС ЦСС» с искусственным интеллектом, специалисты центра обеспечат застройщику получение всех необходимых разрешений и согласований в максимально сжатые сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.