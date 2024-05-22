Паркинг на 499 машино-мест строят в «Первом квартале» Ленинского округа

В Подмосковье современные жилые комплексы возводят по новым стандартам с дворами без машин. В «Первом квартале» Ленинского округа ведется строительство многофункционального паркинга на 499 машино-мест. Проект планируют реализовать во II полугодии 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строители завершили создание плиты фундамента и начали вязать вертикальные конструкции, выполнили теплоизоляцию и устройство мембраны, провели гидроизоляцию. Продолжаются работы по возведению монолитного многоуровневого каркаса.

На первом этаже здания будут располагаться супермаркет, автомойка и арендные помещения. Здесь же спроектирована сквозная пешеходная галерея, по которой жители смогут пройти к остановке общественного транспорта. Под автомобили отведены четыре этажа.

В зоне ритейла фасад закроет сплошное остекление. Начиная со второго этажа его украсят сосновые ламели, которые объединены в прямоугольные модули. Деревянные панели разного размера и имеют свой угол наклона к поверхности — такой прием сформирует особый визуальный ритм объекта. Территория вокруг паркинга будет благоустроена и озеленена.

«Первый квартал» находится в деревне Сапроново Ленинского городского округа. Здесь уже построили четыре жилых дома, на первых этажах расположены магазины, кафе и полезные сервисы. Строится пятый и шестой дома. Возведен детский сад для 280 воспитанников строится школа для 1 675 учеников.

Работает первое в Московской области отделение обслуживания вызовов врача на дом на 700 обращений в смену.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.