Овчинский: за год в домах по реновации реализовали 340 нежилых помещений

В 2024 году в рамках программы реновации было реализовано 340 нежилых помещений. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

При возведении домов по программе реновации первые этажи проектируются как нежилые. В них размещаются объекты социально-бытового назначения: салоны красоты, развивающие и досуговые центры для жителей, пункты выдачи заказов, кафе, магазины и другие заведения. С момента старта программы реновации открылось около 700 таких объектов.

По словам Овчинского, с начала 2024 года Москва реализовала 340 помещений в новостройках, возведенных по программе реновации

«На первых, нежилых этажах откроются предприятия малого и среднего бизнеса. Больше всего помещений реализовано на юго-востоке столицы — там их более 80, на востоке — свыше 50. В Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах реализовано более 40 помещений в каждом», — рассказал Овчинский.

В общей сложности по программе реновации на первых этажах ЖК планируется построить около 8 тыс. нежилых помещений, что создаст более 200 тыс. рабочих мест.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что всего для заселения по реновации передали 359 новостроек, закончили либо еще переселяют более 200 тыс. горожан.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».