Овчинский: почти 40 объектов ввели в эксплуатацию в ЦАО в 2024 году

В прошедшем году в программу «Комплексное обустройство и развитие центральной части города Москвы» вошли 39 недвижимых объектов. Программу формируют с участием департамента градостроительной политики, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Кроме строительства программой предусматриваются работы по сохранению объектов культурного наследия, а также капитальный ремонт жилья и нежилых объектов, включая спортивные и общеобразовательные школы, городские больницы и поликлиники. Также в центре Москвы в рамках программы возникло больше общественно-деловых пространств и современных офисов.

По словам министра, в прошлом году построили свыше 1,2 млн кв. м недвижимости по программе комплексного обустройства и развития центрального административного округа столицы — это объекты инженерной и промышленной инфраструктуры, бизнес-центры, гостиницы, спортивные, культурные и социальные объекты, а также жилье.

«При этом 29 объектов построены и реконструированы за счет внебюджетных источников. Так, завершили знаковый столичный объект — новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. А деловую инфраструктуру Москвы пополнил еще один высотный комплекс с офисами, магазинами, ресторанами», — сказал Овчинский.

Он добавил, что объект располагается на территории международного делового центра «Москва-Сити» на Краснопресненской набережной.

Еще одним новым высотным комплексом станет 34-этажная башня с паркингом в общественно-деловом центре, расположенном в Шелепихинском тупике. Новый бизнес-центр площадью порядка 230 тыс. кв. м будет включать подземную парковку на 949 машино-мест, спорткомплекс с бассейном, рестораны, магазины и офисы.

В Хамовниках открыли школу-лабораторию «Новый взгляд» совокупной площадью 18,5 тыс. кв. м, которая рассчитана на 540 мест. Для учащихся доступны как стандартные классы, так и функциональные пространства — метеорологическая станция, умные теплицы, цифровые лаборатории, акселератор и инкубатор предпринимательских проектов, внутренние школьные агентства. Также действуют спортзалы, театр и школьный медиацентр, художественные мастерские, видеостудии, VR- и AR-классы.