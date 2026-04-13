Овчинский: еще один дом по реновации построили в Косино-Ухтомском районе Москвы

В рамках программы реновации в Восточном административном округе завершилось строительство нового жилого дома. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, на востоке столицы уже расселили более 200 старых домов — участников программы реновации. Мы продолжаем обновление жилого фонда. Сейчас в районе Косино-Ухтомский возвели девятую новостройку. Здание площадью около 25 тыс. кв. м расположено по адресу: улица Камова, д. 24а. Шестисекционный комплекс из двух корпусов рассчитан на 185 квартир», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что суммарная жилая площадь составляет около 11 тыс. кв. м. Также две квартиры полностью адаптировали для маломобильных жителей.

Новостройка формирует целый квартал с благоустроенной территорией, где также проведут озеленение. Для детей и занятий спортом обустроены площадки с безопасным прорезиненным покрытием, а также организована зона для спокойного отдыха.

На первом этаже разместили колясочные и помещения для консьержей, а также нежилые пространства, которые могут быть использованы под объекты инфраструктуры разного назначения — от торговых точек до образовательных центров. В подземной части дома предусмотрен паркинг для автомобилей, попасть на который можно с любого этажа, воспользовавшись просторными лифтами.

При возведении здания использовались высококачественные материалы, большая часть которых произведена в России, а также внедрены технологии повышенной энергоэффективности. Дом оснастили современным инженерно-техническим оборудованием.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказывал, что во всех округах Москвы со старта программы реновации новоселье отпраздновали порядка 85 тыс. семей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он рассказал о создании новых рабочих мест благодаря реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».