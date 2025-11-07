Овчинский: два дома построили в районе Коптево по программе реновации

Два жилых комплекса на 625 квартир площадью более 36 тыс. кв. м построили по программе реновации в районе Коптево на севере столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В Северном административном округе возвели два дома по программе реновации общей площадью более 36 тыс. кв м. Новостройки расположены в районе Коптево по адресам: 3-й Михалковский переулок, дом 17, Михалковская улица, дом 10. В сданных домах 625 квартир с улучшенной отделкой. Придомовая территория жилых комплексов полностью благоустроена и оснащена досуговой инфраструктурой. Здесь есть безопасные спортивные и детские площадки, а также уютные зоны для спокойного отдыха», — отметил Овчинский.

На первых этажах зданий будут располагаться коммерческие помещения, такие как магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и другие важные социальные объекты.

Кроме того, в непосредственной близости от ЖК расположены бульвары с семейным парком и летним бассейном. Еще в шаговой доступности находятся Тимирязевский парк, Дендрологический сад и Большой Садовый пруд, где можно насладиться пляжным отдыхом и воспользоваться пристанью.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы ее реализации. Более подробная информация о столичной программе представлена по ссылке.

