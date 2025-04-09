От 1,2 года понадобится для накопления на ипотечный взнос в городах-миллионниках

Чтобы заработать и отложить деньги на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения однокомнатной квартиры в новостройках в городах с населением от миллиона человек, понадобится от 1,2 до 2,7 года при условии, что удастся откладывать полностью всю зарплату. Об этом сообщает « РБК-недвижимость » со ссылкой на собственные подсчеты.

Проще всего насобирать на первоначальный взнос в размере 1,3 млн рублей у жителей Красноярска. Им на это понадобится около 15 месяцев. Средняя стоимость «однушки» в городе — 4,6 млн рублей при средней зарплате 83,7 тыс.

На втором месте находится Воронеж. Первоначальный взнос по ипотеке там составляет 1,2 млн рублей за однокомнатную квартиру за 4 млн рублей. Копить его придется на протяжении 20,6 месяца. Средняя зарплата — 58,2 тыс. рублей.

На третьем месте Челябинск. Его жителям, чтобы накопить 1,2 млн рублей, понадобится 20,8 месяца. Однокомнатная квартира стоит 4,2 млн рублей при средней зарплате 62,6 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге на первоначальный взнос в размере 2,9 млн рублей придется копить 31,4 месяца («однушка» стоит 9,7 млн). В Москве, чтобы насобирать 3,7 млн, понадобится 27,2 месяца (при цене 12,3 млн).