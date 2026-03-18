Особняк украинского олигарха в Москве выставили на продажу за 3,7 млрд рублей

В центре Москвы выставили на продажу особняк украинского олигарха за 3,7 млрд рублей. Покупатель получит 1,7 тыс. кв. метров роскоши, огромный бассейн и соседей уровня экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, сообщает Mash .

Дом расположен в Молочном переулке в районе Хамовники. Внутри — личный спа-комплекс: бассейн 30×8 метров, джакузи, хаммам, сауна, купель и винная комната. Также в доме есть огромные телевизоры, среди которых плазма Runco стоимостью десятки тысяч долларов, холодильники Liebherr, кофемашина Miele и вытяжки Gaggenau.

Впечатляет и мебель в особняке: диваны длиной 3,6 метра, зеркала высотой более двух метров и глобус диаметром почти полтора метра.

Дом площадью 1721 кв. м расположен на участке площадью 1139 кв. м. Особняк стоит в охранной зоне культурного слоя Земляного города 16-17 веков. Получается около 1,23 млн рублей за «квадрат» общей площади.

Дом выставили на продажу из-за банкротства его владельца, предпринимателя Константина Григоришина. Ранее его уже пытались продать как конфискованное имущество за 1,6–1,7 млрд рублей в рамках дела о неуплате налогов на сумму около 1,4 млрд рублей. Сейчас начальная стоимость составляет 3,7 млрд, но ее планируют поэтапно снижать до 2,99 млрд.

Григоришин сейчас контролирует несколько крупных энергокомпаний через офшоры, поскольку украинские власти наложили персональные санкции на его проекты из-за связей с РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.