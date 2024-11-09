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Орлов рассказал о переселении кузбассовцев в новые квартиры из аварийных домов

В Юрге Кемеровской области на улице Фестивальная, 14а, в эксплуатацию сдали новый многоквартирный дом. О массовом переселении горожан из аварийного жилья в новые квартиры рассказал заместитель губернатора региона по строительству и ЖКХ Глеб Орлов, пишет Сiбдепо .

По словам Орлова, новоселье отметили уже 40 семей, из них 37 человек переехали в новые квартиры из аварийного жилья.

«В квартирах выполнена отделка под ключ, люди уже могут жить в новых квартирах. В шаговой доступности от нового дома находятся детский сад, школа, магазины и автобусная остановка», — добавил Орлов.

Новоселье также отметила молодая мать с дочерью и горожанин с инвалидностью.

Ранее в Осинниках Кемеровской области из-за превышенного срока эксплуатации, а также землетрясения лопнул городской бассейн, расположенный в спорткомплексе «Шахтер». Образование трещины в насосном отделении также связали с подтоплением территорий спортивного объекта грунтовыми водами.