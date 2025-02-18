Около 200 человек переселили из аварийного жилья в Люберцах в прошлом году

В городском округе Люберцы в 2024 году из аварийного жилья переселили почти 200 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2024 году в городском округе Люберцы за счет инвестконтрактов и договоров о развитии застроенной территории нам удалось переселить из аварийного фонда 178 человек из 50 жилых помещений. В связи с изменением границ с Раменским и объединении Дзержинского с нашим округом увеличилась программа 2024–2027 гг. по переселению», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец уточнил, что стоит задача расселить 13 многоквартирных домов. Они расположены по адресам: г. Люберцы, ул. Калинина, д. 11, д. 14, д. 15, д. 16; ул. 8 Марта, д. 63, корп. 6; ул. Кожуховская, д. 12; п. Малаховка, ул. Малаховская, д. 10, 12; п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 6; ул. Советская, д. 8; ул. Фабричная, д. 6, д. 7; г. о. Люберцы, п. Опытное поле, д. 1.

«Дополнительно за счет свободного муниципального фонда в 2025 году планируем обеспечить жильем 16 семей, в том числе одну многодетную семью, состоящую на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.