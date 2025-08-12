Новый корпус гимназии № 5 в Дзержинском откроют 1 сентября

сегодня в 13:06

В Дзержинском городского округа Люберцы в День знаний состоится открытие нового корпуса гимназии № 5. В нем разместятся школа на 1100 мест и детский сад на 100 малышей. Это крупнейший воспитательно-образовательный комплекс в городе, в его структуре также — еще один общеобразовательный корпус и три дошкольных отделения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках реализации проекта «Школа полного дня» в гимназии будут организованы математические классы и кружки дополнительного образования, включая предпрофессиональную подготовку для будущих специалистов в таких областях, как педагогика, медицина, инженерия, предпринимательство и агрономия. Благодаря многофункциональным пространствам и большой площади обучение будет проходить в одну смену.

Подробности о проекте можно узнать из видео с директором гимназии Натальей Абрамовной Викуловой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.