Новая станция водоподготовки обеспечит чистой водой около 16,5 тыс солнечногорцев

Главгосстройнадзор Московской области по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации построенной станции водоподготовки на водозаборном узле № 4. Объект расположен в микрорайоне Рекино-Кресты городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект реализован по федеральному проекту «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Строить станцию начали в августе 2023 года. Площадь объекта — чуть более 500 квадратных метров. Водозаборный узел в Рекино-Крестах — самый крупный в Солнечногорске, его производительность до 10 000 кубометров воды. Объект был введен в эксплуатацию в 1970 году и обеспечивает водой микрорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, улицы Гражданская, Дзержинского, Баранова, Лесная, Почтовая, Железнодорожный проезд. Станция обеспечит качественной питьевой водой 16,5 тыс. человек, но потенциал объекта — до 50 000 жителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.